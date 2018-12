Farfetch compra retalhista de calçado Stadium Goods por 220 milhões de euros

A Farfetch fechou um acordo para comprar a Stadium Goods, uma plataforma de venda online especializada em sapatilhas e streetwear, por 250 milhões de dólares (cerca de 220 milhões de euros).

O negócio do primeiro unicórnio português deverá ficar fechado no primeiro trimestre de 2019, permitindo à empresa liderada por José Neves adquirir uma startup criada em 2015 e que terá chegado a um valor de 70 mil milhões de dólares em 2017. O pagamento será feito em dinheiro e ações da Farfetch, em montantes que ainda serão determinados até à negociação final.

“Estamos entusiasmados por receber a Stadium Goods na família Farfetch. Tendo já colaborado com esta equipa excecional através do marketplace da Farfetch, parece-me claro que o negócio é uma grande oportunidade para as duas companhias usarem as forças uma da outra para conquistarem uma fatia maior de um segmento da moda de luxo excitante e em rápido crescimento”, explicou José Neves no comunicado enviado às redações esta quarta feira.