Greve dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica com adesão de 85% na Madeira

A greve dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica teve uma adesão de 85%, no turno da manhã, no Serviço Regional de Saúde (SESARAM) e no IASAUDE, confirmou Roberto Silva, delegado sindical da delegação regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

“Não houve análises clínicas e exames do coração. A neurofisiologia esteve fortemente condicionada”, disse o sindicalista relativamente a alguns dos efeitos provocados pela greve.

Roberto Silva adianta que a Ortoptica, a Medicina Nuclear e a Farmácia tiveram uma adesão de 100% à greve acrescentando que ao nível dos cuidados de saúde primários esta foi “a maior participação” que se verificou na Madeira.

“Esta greve vai de encontro às expectativas que tínhamos de forte adesão”, reforça o delegado sindical.

A adesão a esta greve na Secretaria Regional da Educação foi mais baixa, realçou Roberto Silva, tendo ficado nos 30%, embora na fisioterapia tenha chegado aos 80%.

De referir que em causa está a tabela salarial e a revisão da carreira. Roberto Silva diz que a proposta do Governo Central contém “inconstitucionalidades e é discriminatória” face a outros setores.