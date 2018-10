Iberdrola vende ativos de geração convencional no Reino Unido

A Iberdrola, através da sua filial ScottishPower, anunciou a decisão de vender os seus ativos de geração tradicional no Reino Unido à empresa Drax Smart Generation, filial do grupo Drax, por 702 milhões de libras (801 milhões de euros).

Deste forma, a empresa revela ter-se convertido “na primeira energética integrada do país a ser 100% renovável, desprendendo-se de 2.554 megawatts (MW) de potência de geração tradicional, que inclui, principalmente, as instalações de ciclo combinado de gás, após ter fechado, nos últimos anos, as restantes centrais elétricas a carvão que tinha no país”.

Apesar da operação estar ainda sujeita a aprovações, a Iberdrola realça que este “é um novo passo no compromisso do Grupo Iberdrola para atingir a meta de uma economia descarbonizada, onde o setor elétrico deve desempenhar um papel-chave”.

É um mercado fundamental para nós e um dos pilares presentes e futuros do Grupo, onde investiremos 5,5 mil milhões de libras até 2022, especialmente para aumentar a nossa capacidade renovável, desenvolver mais redes, mais inteligentes, e oferecer soluções mais personalizadas e eficientes aos nossos clientes”, reagiu o presidente da Iberdrola em comunicado.