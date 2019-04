IFCN beneficia de pastos do Perímetro Florestal do Poiso para dar mais alimento a ovinos

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza está a beneficiar de algumas áreas dos pastos do Perímetro Florestal das Serras do Poiso, com o objetivo de criar condições para dar mais alimento aos ovinos da Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso.

Esta iniciativa abrange mais de 20 hectares, o que corresponde a cerca de 20 campos de futebol, e, para além das áreas de apascentação passarem a dispor de prados mais adequados e com melhor produção forrageira para os animais, vai ser igualmente possível contribuir para o controlo da proliferação de espécies infestantes e invasoras, salienta o presidente do IFCN, Manuel Filipe.

“A intervenção compreende o arranque de matos e a mobilização superficial do solo para proporcionar o seu arejamento e criar boas condições para as espécies pratenses (forrageiras) melhoradas, que se pretende instalar sobre as pastagens espontâneas existentes”, explica Manuel Filipe.

O presidente do IFCN completa ainda que as ações mecanizadas vão ocorrer apenas nas superfícies com declives suaves, sem riscos de fenómenos erosivos e que esta beneficiação compreende a adubação para criar as condições à boa instalação da pastagem e a sementeira das espécies forrageiras adequadas ao gado, ao solo e ao clima, e resistentes ao pastoreio.