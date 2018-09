IGCP regressa ao mercado com emissão de curto prazo até 1,5 mil milhões

O IGCP vai realizar no próximo dia 19 de setembro pelas 10h30 horas dois leilões das linhas de Bilhetes do Tesouro com maturidades em 22 de março de 2019 e 20 de setembro de 2019, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

Esta será uma das últimas emissões de dívida pública do segundo trimestre do ano. Esta semana, Portugal levantou mil milhões de euros com o duplo de leilão de dívida de longo prazo.

A última vez que Portugal realizou uma emissão de curto prazo foi a 15 de agosto.