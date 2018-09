Lisboa continua a seguir Europa em alta ligeira

Ler mais

A bolsa portuguesa segue em alta ligeira, a meio da sessão desta terça-feira, 25 de setembro, alinhada com os principais mercados europeus. O PSI 20, o principal índice bolsista português, subia 0,22%, para 5.373,24 pontos.

Esta evolução era suportada pelas subidas da Mota-Engil, da Galp Energia e do Banco Comercial Português (BCP).

Às 14h15, os títulos da construtora ganhavam 2,41%, para 2,125 euros, depois de ter anunciado, segunda-feira, a vitória no concurso para construir a maior ponte da África do Sul.

A Galp Energia valorizava 1,61%, para 17,055 euros, beneficiando do aumento do preço do petróleo. Ramiro Loureiro, analista da M Trader, refere que “a subida continuada dos preços do petróleo dá energia às bolsas europeias, levando o setor a liderar os ganhos”.

Os títulos do BCP seguiam em alta de 2,05%, para 25,85 cêntimos.

Do lado oposto, a Navigator caía 1,78%, para 4,182 euros, e o peso –pesado Jerónimo Martins perdia 0,71%, para 12,6 euros.

Na Europa, a generalidade das principais praças seguem, também, em alta ligeira, com exceção do espanhol Ibex35, que perdia 0,1%. O britânico Footsie 100 ganhava 0,56%, o francês CAC 40 valorizava 0,09% e o alemão DAX 0,2%.

O mercado mantém-se praticamente na linha de água, com ganhos ténues, com os investidores ainda a recear uma escalada do conflito comercial entre EUA e China. “Continuam os receios dos efeitos da guerra comercial entre os dois gigantes. A China diz que os EUA estão a ‘apontar uma faca ao seu pescoço’ e que estão a criar uma política do medo aos outros países, com quem têm relações comerciais. Hoje Trump irá apresentar a sua política internacional às Nações Unidas e aí poderemos conhecer as novas intenções do Presidente. Este evento poderá trazer grande volatilidade aos mercados”, refere Carla Santos, Senior Broker da XTB.