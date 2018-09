Lone Star muda CFO do Novo Banco. Mark Bourke substitui Jorge Cardoso

A notícia chegou pelo jornal irlandês Irish Times, Mark Bourke CFO – administrador financeiro do Allied Irish Banks (AIB) desde abril de 2014 aceitou o convite do Lone Star para a administração do Novo Banco e deverá iniciar funções em janeiro de 2019.

A notícia foi rapidamente reproduzida pelos jornais portugueses.

O Jornal Económico confirmou que há muito tempo que o maior acionista do banco, a Lone Star, com 75%, quer um chief financial officer estrangeiro e que o nome escolhido para assumir a função atualmente assumida por Jorge Cardoso é Mark Bourke.