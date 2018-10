Melania sobre #MeToo: vítimas têm de mostrar “provas evidentes”

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, colocou-se ao lado das vítimas que denunciaram casos de abusos sexuais, movimento que ficou conhecido por #MeToo. No entanto, sublinhou a necessidade de ”provas evidentes” por parte delas.

Em entrevista ao canal de televisão ABC, Melania Trump diz que defende as vítimas, mas é preciso haver “provas evidentes” dos abusos sexuais, porque “por vezes a imprensa vai longe de mais na forma como retratam alguns casos”.

“Apoio as mulheres e elas precisam de ser ouvidas. Precisamos de apoiá-las e não apenas mulheres, homens também”, começou por defender Melania, acabando por conduzir o jornalista, Tom Llamas, à questão seguinte: “Acha que os homens que foram acusados de assédio e agressão sexual foram tratados de forma injusta?”.

Neste ponto, a mulher de Donald Trump é clara: “É necessário haver provas sólidas das acusações. Mostrem-nas. Têm de mostrar provas. Não podem simplesmente dizer que foram assediadas sexualmente, porque por vezes os média vão longe demais e a forma como retratam algumas histórias… não é correta.”

"I do stand with women. But we need to show the evidence."

Melania Trump weighed in on the #MeToo movement in an interview with @ABCNews, speaking for the first time since the Kavanaugh hearing pic.twitter.com/6G5jvZOfak

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 10, 2018