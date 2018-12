Ministro do Ambiente explica Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, participa hoje, dia 4 de dezembro, a partir das 9h30m, na sessão de apresentação do ‘Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050’ (RNC2050), na terça-feira, 4 de dezembro, às 9h30, que se irá realizar no auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

“O ‘Roteiro para a Neutralidade Carbónica’ assume o compromisso de Portugal atingir a neutralidade carbónica até 2050 e define cenários macroeconómicos, além de modelar as emissões dos setores eletroprodutor, residencial e de serviços, dos transportes, da indústria, dos resíduos e da agricultura e das florestas”, explica um comunicado do Ministério do Ambiente.

Nesta sessão, que também contará coma presença do ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, serão destacas as várias metas para Portugal na neutralidade carbónica até 2050, como a redução de emissões de gases com efeito de estufa entre 85% e 99% em relação a 2005 e o aumento da eletrificação da economia: mais de 65% dos consumos energéticos finais serão de eletricidade.

O protagonismo crescente da produção solar descentralizada, contribuindo com 25% da produção; a redução de emissões na indústria de 70%; e a redução de 25% da produção de resíduos urbanos ‘per capita’ são outros dos objetivos elencados neste ‘Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050’.