“Não acho que seja uma farsa”. Trump já acredita no aquecimento global?

O presidente norte-americano, Donald Trump retirou as acusações em como o aquecimento global é uma farsa na mais recente entrevista ao “60 Minutes” (60 minutos) da CBS, que foi transmita este domingo passado, 14 de outubro.

Apesar do reconhecimento da gravidade da situação atual, revela não ter a certeza se o aquecimento global é, efetivamente, provocado pelo homem, sugerindo a possibilidade do clima “mudar novamente”, noticiou a ”Time”, esta segunda feira.

“Eu acho que algo está a acontecer. Algo está a mudar, mas isso vai mudar de novo”, disse ele. “Eu não acho que [o aquecimento global] seja uma farsa. Eu acho que está a haver uma mudança; não sei se é obra do homem. Eu só digo isto: eu não quero dar trilhões e trilhões de dólares. Eu não quero perder milhões e milhões de empregos. ”

Em novembro de 2012, Trump classificou as alterações climáticas como ”uma farsa” e ‘twitou’ que “o conceito de aquecimento global foi criado por e para os chineses, a fim de tornar não-competitiva a indústria dos EUA”.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012