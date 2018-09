Lisboa: nunca comprou o passe ou não o faz há mais de um ano? Campanha oferece uma mensalidade

A campanha “Passe a Passe”, da Área Metropolitana de Lisboa (AML) oferece o segundo mês de passe aos novos utilizadores do cartão Lisboa Viva ou para aqueles que não o usem há mais de 12 meses no sistema de transportes públicos da área metropolitana. A campanha chega a Lisboa amanhã, quarta-feira, dia 19 de setembro.

Com esta campanha, a AML pretende promover a utilização da rede de transportes públicos e, “aos pedidos de um novo cartão Lisboa Viva, o cartão universal de suporte na AML, efetuados no dia 19 de setembro, será associado um Voucher com direito à oferta do segundo mÊs após a compra do primeiro título mensal”, lê-se no site da AML.

Para saber onde aderir à campanha “Passe a Passe”, basta clicar aqui. Saiba também quem aderiu e as condições de acesso.