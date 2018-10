“O investimento feito no turismo valorizou o destino Madeira”, defende Paula Cabaço

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabeço, afirmou que o investimento que tem sido feito no turismo acabou por valorizar o destino Madeira, durante a Conferência Anual do Turismo, da Ordem dos Economistas da Madeira, sob o tema rentabilidade.

“Esse investimento valorizou o nosso turismo nas suas mais diversas dimensões”, referiu a governante na sessão de encerramento da Conferência Anual do Turismo.

Com esta valorização, destacou Paula Cabaço, o destino acaba por se diferenciar e ser vendido “a preços mais justos e equilibrados”.

Das novas empresas que têm sido criadas na Madeira, 32% são do sector do turismo, disse a governante, que acrescentou que quando se fala de rentabilidade engloba-se o “investimento e das oportunidades que se encontram ao dispor” dos empresários.

As sinergias entre ‘players’ do setor foi outra área onde o turismo deve continuar a investir bem como na “inovação e empreendedorismo e produtividade”.

Paula Cabaço defendeu ainda negociações para entrada de uma nova companhia na rota área e da importância de mercados como a Inglaterra para o turismo da Madeira.