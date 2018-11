Portugueses fazem mais lixo e reciclam cada vez menos

A retalhista especializada em mobiliário e decoração investiu dois mil milhões de euros em energias renováveis entre 2013 e 2018. Ao Jornal Económico, Pia Heidenmark Cook, Chief Sustainability Officer do Ikea, disse que o caminho para encontrar materiais novos para os produtos passa por uma agenda de inovação com uma “grande equipa de investigadores e cientistas, bootcamps e parcerias com startups”.