Praça portuguesa avança em linha com Europa. NOS e Galp lideram ganhos

O principal índice bolsista português, PSI 20, está a ganhar 0,52%, para 5.084,67 pontos, em linha com as principais praças europeias e num dia em que algumas empresas europeias apresentam as suas contas do terceiro trimestre.

Em Lisboa, a NOS (1,56%) lidera os ganhos, seguida da Galp (1,25%), Coriticeira Amorim (1%), CTT (0,79%) e Jerónimo Martins (0,75%).

Atualmente, o PSI-20 é impulsionado, sobretudo, pelo setores do retalho e da energia.

Destaque para a Galp que valoriza, numa altura em que os preços do petróleo voltam a cair, reflectindo o aumento das reservas dos Estados Unidos – o departamento de Energia divulgou um aumento dos investidores de petróleo de 6,5 milhões de barris na última semana, superando as expetativas dos analistas.

Em Londres, o Brent – referência para Portugal – recua 0,27%, para 79,83 dólares. Já o WTI perde 0,24%, para 69,58 dólares.

As principais praças europeias estão, por ora, a beneficiar dos resultados por algumas empresas cotadas, como a Unilever (vendas superiores ao esperado), Ericsson e SAP (anunciaram aumento dos lucros) e, sobretudo pelo desempenho do Carrefour (aumentou das vendas em França e no Brasil aceleraram, superando o enfraquecimento das receitas no Sul da Europa).

Ainda assim, paira entre os investidores algumas questões sobre o orçamento italiano e o impasse entre Bruxelas e Londres, para definir o Brexit. E, também, o fecho da última sessão de Wall Street, que fechou em baixa após terem sido conhecidas as intenções da Fed – estuda aumentar os juros acima dos 3%.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX cresce 0,39%, o britânico FTSE 100 ganha 0,15%, o francês CAC 40 sobe 0,30%, o holandês AEX valoriza 0,05%, o espanhol IBEX 35 ganha 0,47% e o italiano FTSE MIB sobe 0,32%.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,09%, para 1,15 dólares.