Professores avançam para greve na primeira semana de outubro

As organizações sindicais de docentes vão avançar com a entrega de um pré-aviso de greve na próxima sexta-feira, 21 de setembro, no Ministério da Educação, avançaram estas entidades em comunicado conjunto.

“Face à incapacidade do governo e, em particular, do Ministério da Educação em honrar o compromisso que assumiu, cumprir a lei, respeitar a Assembleia da República e tomar medidas que deem um efetivo combate aos problemas das escolas e dos seus profissionais, as organizações sindicais de docentes – ASPL, FENPROF, FNE, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE, SIPPEB e SPLIU – decidiram avançar para a greve na primeira semana de outubro”, pode ler-se em comunicado conjunto.

Desta forma, os professores e educadores exigem que o Governo “honre o compromisso que assumiu, cumpra a lei e respeite a Assembleia da República, ou seja, negoceie o prazo e o modo de recuperar todo o tempo de serviço que cumpriram”.