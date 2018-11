Quer saber como pode poupar? Comece por reciclar

Segundo os dados da APA, em 2017 os portugueses produziram 5,007 milhões de toneladas de lixo, mais 2% que em 2016, sendo o quarto ano consecutivo de aumento.

Cada português produz, por ano, 458 quilos de resíduos. Deitar fora sai caro para o ambiente e para o consumidor. Em vez de comprar produtos de usar e deitar fora, prefira os equivalentes em versão duradoura.

A Deco Proteste criou um novo portal ”Consumo Ecológico” que serve como guia para aqueles que procuram contribuir para a sustentabilidade dos recursos naturais e dos ecossistemas.

Mas enquanto não visita o site, estas são algumas recomendações por parte da associação da defesa de consumir para poupar o ambiente e a carteira.

Abandone o papel de cozinha pelas esponjas e panos

Um passo simples e eficaz. Use o rolo de papel de cozinha apenas para absorver sujidade que custaria muito a limpar, como é caso das gorduras.

Para a limpeza geral e das mãos, por exemplo, prefira esponjas ou panos. Além de caros, os toalhetes húmidos geram muito lixo.

Pratos e copos de plástico por loiça reutilizável

Se vai ter uma festa de aniversário ou um piquenique entre amgios, não utilize pratos e copos descartáveis (de cartão, plástico, etc.).

Opte por loiça inquebrável e reutilizável. Por mais trabalhoso que seja ter que lavar a loiça mais tarde, é uma prática muito mais verde. Para merendas fora de casa, use caixas de plástico, em vez de sacos de plástico ou folhas de alumínio.

Pinturas e remodelações em casa

Para reduzir a frequência com que pinta as paredes de casa (dado que as tintas contêm produtos químicos e outros solventes), aplique uma tinta de boa qualidade.

Calcule corretamente a dose necessária. Compramos quase sempre tinta a mais.

Reutilize frascos, recipientes e baldes

Seja criativo. Os frascos de doces e compotas, de maionese ou de legumes em conserva, por exemplo, podem ser reutilizados para arrumar pequenos objetos, como pregos e parafusos, botões ou clipes.

Um balde partido pode ser enterrado no jardim, para semear e controlar plantas que cresçam facilmente (salsa, por exemplo). As paredes do balde impedem as raízes de invadirem outras culturas. Uma velha câmara de ar de bicicleta pode ser cortada em tiras e usada para segurar os ramos de uma árvore recentemente plantada.