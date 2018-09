República apoia construção do Novo Hospital da Madeira com 132 milhões de euros

O Governo da República confirmou em conselho de ministro, o financiamento de 50% da obra do Novo Hospital do Novo Hospital, num montante que chega aos 132 milhões de euros.

No comunicado com as conclusões do conselho de ministro o executivo central que esse apoio vai até um montante superior aos 132 milhões de euros que será disponibilizado “à medida que os trabalhos estejam em condições” de serem pagos.

O apoio esclarece o executivo da República inclui a construção e fiscalização da empreitada, a aquisição de equipamento médico e hospitalar que seja estrutural para o Novo Hospital da Madeira.

A verba está de acordo com a programação prevista e é determinado em cooperação com o Governo da Madeira, tendo em conta o princípio da solidariedade nacional e a salvaguarda do interesse público, diz o executivo.