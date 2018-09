Santander em conversações comprar corretora britânica Peel Hunt

O Banco Santander estará em conversações sobre a possível aquisição da Peel Hunt, uma corretora britânica.

A notícia, avançada esta terça-feira, 18 de setembro, pela Sky News, assegura que esta compra será feita no sentido de reforçar a divisão da banca de investimento e de consolidar o setor com a entrada em vigor de uma nova diretiva dos mercados financeiros que poderá encarecer as operações das corretoras.

Além disso, fontes próximas sugerem que esta aquisição poderá oferecer uma plataforma útil para aumentar a atividade dos mercados de capital dos proprietários espanhóis em Londres. Apesar de tudo, estas conversações ainda estão numa fase muito inicial, pelo que a Peel Hunt afirmou que a corretora ”não está, categoricamente, à venda”.

Na bolsa de Madrid, as ações do Santander estão a subir 0,42%, para 4,349 euros.