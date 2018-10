A FEDMARPOR Confederação dos Sindicatos Marítimos e Portuários, filiada na UGT, está contra a transferência dos terminais portuários de Lisboa da margem norte do Tejo para a margem sul, nomeadamente para o projetado terminal do Barreiro. Num documento intitulado “Que futuro para o porto de Lisboa?”, esta estrutura sindical defende que, “seja qual for o destino reservado para o terminal do Barreiro, é importante que se faça, desde já, e independentemente desta questão, a defesa dos terminais da margem norte do porto de Lisboa”.

E o mesmo documento sublinha “recentes manobras legislativas”, como o novo quadro que estabelece a transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, nomeadamente no que respeita às áreas marítimo-portuárias e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária, assim como o decreto-lei que concretiza a extinção da sociedade Parque Expo.

