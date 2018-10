Universidade da Madeira concede título honoris causa a Alberto João Jardim

A Universidade da Madeira (UMa) vai conceder, esta segunda-feira, o título de doutor honoris causa a Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional.

A condecoração acontece no arranque do ano académico da UMa que será celebrado no Colégio dos Jesuítas, na sala da reitoria, a partir das 17h00.

De referir que Alberto João Jardim foi presidente do governo regional entre 1978 e 2015, tendo sido sucedido no cargo por Miguel Albuquerque, atual líder do Governo Regional.

O antigo presidente do Governo Regional já foi condecorado com a grã-cruz da Ordem do Infante e distinguido com a medalha de mérito da Assembleia Legislativa da Madeira.

No arranque do ano académico está previsto que existam intervenções de Francisco Fernandes, presidente do Conselho Geral da UMa, Carlos Abreu, presidente da Associação Académica da UMa, e de José Carmo, reitor da UMa.

Na abertura do ano académico está ainda prevista a atuação da tuna da Universidade da Madeira.