Venda de ‘hijabs’ como uniforme escolar causa polémica no Reino Unido

A marca de roupa britânica, ‘Marks & Spencer’ está envolvida numa polémica por ter colocado à venda ‘hijabs’ (o tradicional véu islâmico que cobre o cabelo, ombros e troco) como uniforme escolar.

A peça encontra-se no site da marca, e está disponível em vários tamanhos e cores. O preço ronda as seis libras, (cerca de 6,84 euros) e foi posto à venda pela primeira vez este verão.

As respostas têm sido mistas desde então, no entanto a maioria afirma que esta é uma forma de opressão islâmica e que a promove a sexualização das crianças muçulmanas. Entre as várias opiniões, o ativista, escritor e político Maajid Nawaz ‘twitou’ que a venda deste produto “promove o medievalismo”.

O fundador da Fundação Quilliam, um grupo que combate o radicalismo islâmico, considera que ”[eles] têm o direito de escolher os lucros invés dos valores, nós temos o [direito] de os criticar por isso” acrescentou. “Estão a dizer às raparigas que não é ”modesto” mostrar o cabelo”.

.@marksandspencer facilitates medievalism by selling children’s hijabs in the school-wear category. It’s their right to choose profit over values. But it’s our right to shame them for doing so. Little girls are told it is “immodest” to show their hair. And blessed be the fruit pic.twitter.com/I5d7csTsiL — Maajid – (Mājid) [maːʤɪd] ماجد (@MaajidNawaz) October 10, 2018

A marca entretanto respondeu ao ativista através da rede social, explicando que “[nós] oferecemos uniformes personalizados para 250 escolas em todo o país que nos informam, todos os anos, que peças são necessárias na lista de uniformes escolares. Este ano, várias escolas solicitaram a opção do hijab”.

O deputado trabalhista Khalid Mahmood pediu que a marca “peça desculpa” e que retire o produto que, até hoje, continua a ser vendido.

Labour MP Khalid Mahmood says Marks and Spencer should apologise and withdraw the school hijab.@MaajidNawaz @Khalid4PBhttps://t.co/3VHYHsn64u — LBC (@LBC) October 13, 2018

Inna Shevchenko, ativista ucraniana e co-fundadora do grupo Femen, acusa a marca de concordar com a ideia de que as raparigas podem ser uma ameaça sexual. ”A M & S optou por capitalizar desta opressão, e agora escolhemos criticar e boicotar a marca! ” ‘twitou’ Shevchenko.

. @marksandspencer now proposes hijab in their schoolwear category for girls as young as 3 years old! M&S chose to agree with the idea that small girls can be sexually immodest. M&S chose to capitalize on oppression. Let’s now all together chose to shame and boycott M&S! pic.twitter.com/DcPWh1jHjm — inna shevchenko (@femeninna) October 11, 2018

Os títulos da marca britânica seguem a tendência no vermelho, −2,20 para 0,77%, e segundo os dados do El País, este ano registaram uma queda de 64% e planeiam fechar várias lojas devido ao boicote.