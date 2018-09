Wall Street abre no ‘verde’ com Dow Jones e S&P a renovarem máximos em dia de Farfetch

Ler mais

O Dow Jones sobe no início da sessão 0,27% para 26.728,5 pontos; o S&P 500 valoriza 0,28% para 2.939 pontos e o Nasdaq ascende 0,22% para 8.046 pontos.

A estreia de bolsa da Farfetch é um dos destaques em Wall Street, tendo a procura levado a uma revisão em alta do preço de colocação no IPO (oferta pública inicial). A Farfetch, empresa de e-commerce ligada ao ramo de luxo, liderada pelo português José Neves, começa a negociar na bolsa nova-iorquina esta sexta-feira. A empresa colocou 44,2 milhões de ações Class A ao preço de 20 dólares por ação.

“Os números da Micron, mais especificamente o guidance, condicionam o setor de semicondutores. De resto, temos uma abertura em alta em Nova-Iorque enquanto se espera pelos dados preliminares de atividade nos EUA”, diz o analista do BCP, Ramiro Loureiro. As ações da Micron caem 3,76%.

Na banca o Wells Fargo prevê cortar postos de trabalho. “O banco norte-americano espera cortar entre 5% a 10% da força de trabalho nos próximos 3 anos. O objetivo passa por reduzir custos de 4 mil milhões de dólares”, salienta o analista. Atualmente, a Wells Fargo empresa 264,500 trabalhadores.

A dona da cadeia de restaurantes McDonalds (+2,07%) aumentou o dividendo trimestral em 15% para os 1,16 dólares por ação, acima dos 1,11 dólares por ação esperados pelo consenso Bloomberg. Um Dividend Yield estimado de 3%.

Hoje é dia de dados preliminares de atividade nos EUA. Referências importantes como os serviços do PMI (purchasing managers’ index) e o PMI industrial de setembro que foram publicados. No caso dos serviços do PMI, caiu inesperadamente para 52,6, de 54,8, quando o mercado esperava um aumento para 55,0. E no caso do PMI industrial, subiu para 55,6 de 54,7, acima dos 55,0 previstos por consenso.