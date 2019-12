Associação da hotelaria apresenta primeiro estudo sobre alojamento local no Algarve

A AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares vai apresentar hoje, dia 5 de dezembro, os resultados do primeiro estudo sobre o impacto económico e a caracterização dos alojamentos, proprietários e hóspedes do segmento do alojamento local (AL) do Algarve.

A apresentação vai ter lugar, a partir das 14h30m, no Auditório Municipal de Albufeira, num evento que vai contar com a presença de Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado do Turismo; Ana Jacinto, da AHRESP, e Hélia Gonçalves Pereira, do ISCTE.

“Quais os serviços que os gestores de AL no Algarve sentem mais falta? Quais são as maiores dúvidas de gestores de AL? O que valorizam os hóspedes no AL? Quantos empregos diretos, indiretos e induzidos dependem do AL no Algarve?”, são algumas das questões incluídas neste estudo encomendado pela AHRESP.

“Estas são algumas das muitas perguntas que vão ser respondidas na apresentação do estudo promovido pela AHRESP, no âmbito do seu programa ‘Quality – Valorização e Qualificação do Alojamento Local'”, assegura um comunicado da AHRESP.

Este estudo foi realizado pelo Marketing FutureCast Lab do ISCTE e divide-se em dois grandes temas: o impacto económico do AL no Algarve e a caracterização dos alojamentos, dos proprietários e dos hóspedes de AL no Algarve.