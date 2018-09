Binter volta atrás na decisão de suspender venda de bilhetes para viagens inter-ilhas

Ler mais

A transportadora aérea Binter voltou atrás na decisão de suspender a venda de bilhetes para voos de avião inter-ilhas em Cabo Verde, depois de se ter reunido com a Agência da Aviação Civil (AAC), a quem pediu a reavaliação do quadro tarifário das passagens, anunciou a empresa, esta quarta-feira, 26 de setembro.

A Binter tinha decidio suspender a venda de bilhetes, além de 28 de setembro, por não concordar com a redução das tarifas dos voos domésticos anunciada pela Agência de Aviação Civil.

A Binter justifica que tomou a decisão na sequência de “reuniões frutíferas” realizadas na tarde de ontem [25 de setembro] com a AAC”, a quem pediu a reavaliação do quadro tarifário publicado na última sexta-feira, por entender que o mesmo não assegura o equilíbrio económico-financeiro da empresa.

Em comunicado, a empresa reafirma o seu “firme compromisso em prestar um bom serviço” de transporte aéreo em Cabo Verde, “pautado pela segurança, regularidade e conforto”, dentro do quadro instituído no país, a bem de todos os passageiros que procuram os seus serviços.

A Binter não refere resultados concretos do encontro, mas o certo é que no site de venda da companhia já estão disponíveis bilhetes para todas as ilhas para as quais a transportadora realiza voos.

A Binter Cabo Verde, empresa de capital espanhol, denunciou terça-feira que estava a ser “gravemente prejudicada” com a redução das tarifas dos voos domésticos, por causa de uma medida tomada pela AAC e mandou suspender a venda dos bilhetes a partir de 28 de Outubro, data em que entra em vigor as novas tarifas atualizadas para o transporte aéreo inter-ilhas.