CaixaBank: dona do BPI é ‘Banco do Ano 2018’ em Espanha

O ‘Bank of the Year Awards’ da revista ‘The Banker’ reconhece os bancos que ultrapassem os desafios do sector, como a transformação digital, a capacidade de crescimento, o compromisso com a inovação e a qualidade dos serviços, e nesse quadro (e para o mercado espanhol) distinguiu o CaixaBank, dono do BPI.

Presidente da CaixaBank, Jordi Gual, manifestou a sua satisfação com o prémio, segundo avança a imprensa do país, que “é um novo reconhecimento internacional do nosso compromisso com a excelência e atendimento ao cliente com um forte compromisso com pilares de transformação e inovação digitais também resolver o bases para nosso crescimento futuro, tal como estabelecido no novo Plano Estratégico 2019-2021”.

Gonzalo Gortázar salientou que “o CaixaBank continua a aumentar a sua rentabilidade e sua força como resultado de um esforço coletivo pela qualidade de serviço”.

A publicação britânica tem valorizado a capacidade de crescimento e sucesso que CaixaBank apresentou ao longo do ano. A empresa mantém a liderança na banca de retalho no mercado financeiro espanhol, com uma penetração de mercado de 29,3% e cerca de 14 milhões de clientes no país. Além disso, o CaixaBank é líder no mercado de fundos de investimento em Espanha, com uma quota de mercado de 17%, e planos de pensões, com uma quota de 24,2% no final do terceiro trimestre de 2018.

A entidade assume a inovação como um desafio estratégico e uma característica diferenciadora da sua cultura. No campo da transformação digital, The Banker avaliou o novo serviço Smart Money, com o qual o CaixaBank se torna o primeiro banco espanhol a oferecer um serviço de consultoria para investimento digital a partir do perfil de risco do cliente, propondo carteiras de investimento.

O Smart Money oferece aos clientes recomendações personalizadas de acordo com os objetivos e a tolerância ao risco e permite a gestão dos investimentos por meio da plataforma digital.

Quanto aos serviços, a publicação britânica analisou a criação, em dezembro 2017 de Day One, um serviço financeiro especializado para suportar o crescimento de start-ups. Com escritórios em Barcelona, ​​Madrid e Valência, o Day One fornece aconselhamento financeiro às empresas inovadoras, serviços personalizados e um programa de treino e networking.