Chinês ICBC financia Mário Ferreira com 165 milhões para construção de três navios oceânicos

A Mystic Cruises, que integra o grupo Mystic Invest detido por Mário Ferreira, acordou hoje um financiamento superior a 165 milhões de euros com o ICBC Leasing (Banco Industrial e Comercial da China)ICBC

O anúncio foi feito nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo onde Mário Ferreira está na apresentação da construção de dois navios de cruzeiro ocêanicos, que foram adjudicados pela Mystic Cruises ao grupo Martifer.

A Mystic Cruises e o ICBC Leasing acertaram um modelo de financiamento em regime de sale and charter-back, com obrigação de recompra a 12 anos. A Caixa Geral de Depósitos, o Montepio e o Banco Carregosa vão assegurar o financiamento durante o período de construção, dado que o financiamento em regime de sale and charter-back só será materializado aquando da conclusão da construção dos navios.

“O acordo de financiamento resultou de uma procura pró-activa por parte da Mystic Cruises de soluções viáveis de financiamento que permitissem acelerar o crescimento da frota que levou os responsáveis da empresa portuguesa a fazer um roadshow na China para a captação de fundos”, diz a empresa de Mário Ferreira.

“Há cerca de oito meses encetámos um roadshow entre Pequim, Shangai e Hong-Kong em que contactámos com uma dúzia de bancos e entidades chinesas interessadas em financiar o nosso projeto. O interesse do ICBC, que é o maior banco mundial, e a proposta que nos apresentaram, adequaram-se ao que pretendemos, o que nos permite, juntamente com o investimento de capitais próprios, acelerar o processo de desenvolvimento da frota oceânica”, referiu Mário Ferreira, CEO da Mystic Invest e da Mystic Cruises.

A Mystic Cruises vai avançar com a construção de mais dois novos navios de cruzeiros oceânicos, o World Voyager e o World Navigator, que se irão juntar ao World Explorer, o qual já se encontra na fase final de construção em Viana do Castelo, nos estaleiros da West Sea. Estes navios, da classe ICE da gama Explorer, que podem navegar em águas geladas até um metro de espessura, “irão realizar cruzeiros e expedições de luxo nos quatro cantos do Mundo e em destinos tão remotos como a Antártida e o Ártico”, anuncia a empresa.

“Dada a sua capacidade de manobra visitarão também outras áreas e portos onde os megas paquetes não podem entrar o que se torna uma vantagem e uma facilidade extra para os passageiros”, adianta o comunicado.

Mário Ferreira justifica a construção de mais dois navios desta envergadura com a necessidade de expandir rapidamente a frota para dar resposta à enorme procura do mercado.

Mário Ferreira adjudicou a construção de dois navios oceânicos (o World Voyager e o World Navigator) à West Sea, participada da Martifer e subconcessionária dos Estaleiros Navais de Viana, que está também a concluir a construção do World Explorer.

Segundo as nossas fontes, o investimento total que vai ser feito na construção dos navios totaliza 210 milhões de euros, tendo em conta o investimento no navio que já está a ser construído e que é de 70 milhões de euros. Sendo que para a West Sea a construção dos três navios deverá gerar uma faturação de cerca de 160 milhões.

Na sexta-feira a Martifer informou o mercado sobre a adjudicação à sua participada West Sea Estaleiros Navais, pela Mystic Cruises, de um contrato para a construção de dois novos navios de Expedição Polar, no valor total estimado de 118 milhões de euros.

(atualizada)