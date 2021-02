Coordenador da “task force” admite “estrangulamento” mas garante vacinção contra a Covid-19 de toda a população em 2021

O coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, disse que toda a população estará vacinada ainda durante este ano, apontando para que 70% estejam entre final de agosto e início de setembro. A garantia foi deixada pelo sucessor de Francisco Ramos na XV Apresentação da Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal apesar de também ter admitido que Portugal enfrenta “um estrangulamento na disponibilidade de vacinas” que levará a que a primeira fase do processo se prolongue até abril, em vez de ficar encerrada em março.

Segundo dados apresentados pelo vice-almirante Gouveia e Melo, das 4,4 milhões de doses que estavam previstas para o primeiro trimestre só chegarão cerca de dois milhões, prevendo-se de igual modo que das 10,9 milhões de doses previstas para o segundo trimestre só cheguem a Portugal 7,3 milhões. No entanto, o responsável pela task force espera que esse obstáculo seja compensado pela aquisição de 9,4 milhões de doses no terceiro trimestre, acima das 7,8 milhões previstas. No total, admite-se que das 27,4 milhões de doses planeadas seja possível adquirir 22,7 milhões, o que chegará ainda assim para assegurar imunidade a toda a população.