Estado vendeu terreno à Tejo Energia por 1/5 da avaliação

As avaliações foram feitas em 2004, o preço de venda foi aprovado em 2005 e o negócio foi concretizado em 2007: o processo de transmissão dos terrenos da central termoelétrica do Pego da REN para a Tejo Energia atravessou três governos, tendo ficado registado num conjunto de documentos que agora integram o acervo da comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia.

A Tejo Energia pagou em 2007 23 milhões de euros e garante que o negócio foi “feito em absoluto respeito pelo quadro legal em vigor”, segundo escreve a edição de hoje do jornal Expresso.

O semanário adianta que aquele terreno em 2004 chegou a ter uma avaliação de 118 milhões de euros e outra de 157 milhões, que em menos de um mês foram revistas em baixa para um intervalo entre quatro e 36 milhões.