“Obrigado, Tim Apple”: Trump troca nome de CEO da Apple

O presidente norte-americano apelidou Tim Cook de Tim Apple numa conferência que teve lugar esta quarta-feira na Casa Branca, em Washington.

“Trouxe um investimento muito importante para os EUA e nós agradecemos que o tenha feito, Tim Apple”, disse Donald Trump na conferência.

Pres. Trump referred to the tech executive as "Tim Apple" during a business roundtable at the White House Wednesday. https://t.co/f8uACFW3P8 pic.twitter.com/wdqgVxsSrK

— ABC News (@ABC) March 7, 2019