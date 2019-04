Os muitos milhões por trás da série Guerra dos Tronos

Game Of Thrones Com o último episódio da sétima temporada a deixar tudo em aberto, muito se espera do fim de uma era, que teve o seu começo em 2011. Com um orçamento de 15 milhões de dólares (13 milhões de euros) por episódio, a série promete acabar com um 'boom' económico, depois de ter recebido 47 estatuetas nos prémios Emmy.

Jaime Lannister - Nikolaj Coster-Waldau Teve filhos com a irmã, que acabaram por morrer, e ganhou uma mão postiça de ouro. Jaime Lannister era o rapaz bonito e o mais aclamado para suceder a Robert Baratheon. Nikolaj conseguiu ser um dos sobreviventes e é um dos principais. Também recebe 1,1 milhões de dólares (970 milhões de euros) e tem um valor comercial de 16 milhões de dólares (14 milhões de euros).

Sansa Stark - Sophie Turner Uma das pretendentes ao trono de ferro, que veio a evoluir com o passar das temporadas. Sophie Turner, que reivindica igualdade salarial, admite que não recebeu tanto como os protagonistas mas que isso não a incomodava porque também não trabalhava tanto, e que o salário era igual para os protagonistas homens e mulheres. Protagonista desde a primeira temporada, quando tinha 15 anos, nesta última Sophie Turner receber um cheque chorudo de 150 mil dólares (132 mil euros) por cada episódio. Fazendo as contas, Turner recebeu cerca de 792 mil euros durante esta última temporada. A atriz britânica tem um valor comercial de seis milhões de dólares (5,31 milhões de euros).

Tyrion Lannister - Peter Dinklage Pequeno em altura mas com uma ambição grandiosa. Peter Dinklage interpreta o anão Tyrion Lannister e é considerado uma das personagens principais que pode vir a assumir o trono. A receber 1,1 milhões de dólares (970 mil euros) por episódio, Dinklage amealhou 5,82 milhões de euros só nesta oitava temporada. O ator que interpreta o irmão rejeitado do clã Lannister tem um valor comercial de 15 milhões de dólares (13,28 milhões de euros).

Davos Seaworth - Liam Cunningham É sábio, não tem família mas tem um coração de ouro. Seaworth esteve ao lado de Daenerys, embora só tenham marcado presença a partir da segunda temporada. Um dos atores mais velhos, Liam Cunningham recebe 300 mil dólares (265 mil euros) por episódio. O ator tem um valor comercial de quatro milhões de dólares (3,54 mil euros).

Daenerys Targaryen - Emilia Clarke Considerada uma das personagens mais importantes e com destaque da série, Daenerys trouxe dragões para a 'Guerra dos Tronos'. No entanto, a atriz levou para casa 1,1 milhões de dólares (970 mil euros) por episódio. Clarke conseguiu amealhar 5,82 milhões de euros na última temporada, elevando o valor com a soma do que recebeu na sétima temporada. Emilia Clarke tem um valor comercial de 13 milhões de dólares (11,51 milhões de euros).

Arya Stark - Maisie Williams É das personagens com mais garra desde o início da série. Maisie Williams interpreta Arya Stark e mesmo que não ganhe tanto como os principais protagonistas pode vir a ocupar o trono de ferro. A atriz recebeu cerca de 150 mil dólares (132 mil euros), o mesmo valor que a sua irmã na série, Sophie Turner. No entanto, consegue ter um valor comercial de seis milhões de dólares (5,31 milhões de euros).

Sandor "The Hound" Clegane - Rory McCann Possivelmente a transformação mais inesperada pelo público, mas continua a constar na lista de Arya. Para interpretar uma personagem que deixa os espectadores entre o ódio e o amor, Rory McCann recebe entre 100 mil dólares (88,48 mil euros) e 200 mil dólares (176,96 mil euros). À semelhança da rapariga que o quer ver morto, o ator que faz de "The Hound" tem um valor comercial de seis milhões de dólares (5,31 milhões de euros).

Cersei Lannister - Lena Headey A atriz já era conhecida antes deste papel, mas a faceta de rainha do mundo levou-a a receber um dos salários mais generosos. Ao mesmo nível de Daenerys, Snow, e dos restantes irmãos Lannister, a personagem interpretada por Lena Headey sempre ambicionou ter o trono para si. A ganhar 1,1 milhões de dólares (970 mil euros), a atriz tem um valor de nove milhões de dólares (7,96 milhões de euros).

Bran Stark - Isaac Hempstead-Wright O membro mais novo da lista mas que não deixa de ter o futuro do trono nas mãos. Isaac Hempstead-Wright não interpreta a personagem principal na 'Guerra dos Tronos' e o seu salário reflete isso mesmo. Ainda que não seja confirmado, estima-se que o ator receba 10 mil dólares (quase nove mil euros) por episódio. O mais novo do elenco esteve "desaparecido" durante a quinta temporada. Mas ainda assim conseguiu assegurar um valor comercial de quatro milhões de dólares (3,54 milhões de euros). Apesar de ser um dos mais pacatos do grupo, o "Corvo de Três Olhos" lidera a lista de apostas mundiais de quem vai subir ao trono de ferro.

Jon Snow - Kit Harrington Conhecido por Bastardo de Winterfell, apaixonou-se na série e na vida real. A personagem de Kit Harrington tem uma frase dedicada só a si, "não sabes nada, Jon Snow", mas parece que para ganhar uns belos trocos Snow afinal tem uns truques na manga. Com um valor comercial de 12 milhões de dólares (10,62 milhões de euros), o número dois nas apostas mundiais de quem fica com o trono, ganha o mesmo que a sua tia, Daenerys. O contrato para as duas últimas temporadas englobava um pagamento de 1,1 milhões de dólares (970 milhões de euros) por episódio, um valor bastante elevado para alguém que foi ressuscitado.