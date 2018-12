Paulo Trigo Pereira abandona bancada parlamentar do PS

O deputado independente eleito pelo PS Paulo Trigo Pereira anunciou que vai sair do grupo parlamentar socialista e tornar-se deputado não-inscrito. Trigo Pereira comunicou a sua decisão na quinta-feira ao secretário-geral do PS, António Costa, ao líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, e ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Paulo Trigo Pereira demite-se também de vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças já que o cargo lhe estava atribuído como deputado socialista. Mas este afastamento do grupo parlamentar do PS não implica que o deputado fique de costas voltadas para o partido pelo qual concorreu nas listas pelo distrito de Setúbal.

O deputado, segundo apuraram os jornais “Público” e “Negócios”, continuará a votar alinhado com os socialistas nas questões previstas no programa eleitoral e no programa de Governo porque o Código de Ética que assinou quando aceitou integrar a lista de deputados assim o obriga.