Presidente de Cabo Verde participa no congresso de farmacêuticos de língua portuguesa

Nos últimos anos, a CVFF, detentora dos navios Liberdadi, Praia d’Aguada e Kriola, tem passado por uma situação financeira complicada. A empresa está em falência técnica com uma divida acumulada de 5 milhões e meio de euros, que a deixou fora do concurso de concessão única do transporte marítimo inter-ilhas.