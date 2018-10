Produção na construção cresceu 4% em agosto

O índice de produção na construção registou uma variação homóloga de 4%, no último mês de agosto, apresentando uma ligeira subida face à variação de 3,9% do mês de julho, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, 10 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Durante este período a tendência observada no mês anterior manteve-se, com a construção de edifícios a registar uma aceleração de 0,6 pontos percentuais (p.p.), para uma variação de 4,7% em agosto, tendo assim crescimentos de 4,1% e 3,7%, respetivamente, em julho e junho.

Já o segmento da Engenharia Civil abrandou para os 3%, o que compara com as variações de 3,6% e 4,3% nos dois meses anteriores. Em relação ao índice de emprego no setor da construção foi registada uma variação homóloga de 2,7%, com uma variação de 2,8% em julho.

O índice de remunerações na construção efetivamente pagas teve uma taxa de variação homóloga de 3,5%, face aos 5,3% de julho. Quando comparado com o mês anterior, o índice das remunerações reduziu em 12,7%, com uma variação de -11,1% em agosto do ano passado.