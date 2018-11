Stephen Barclay é o novo ministro para o Brexit

brexitStephen Barclay é o novo secretário britânico para o Brexit substituindo Dominic Raab, que apresentou a sua demissão esta quinta-feira, após o acordo técnico para a saída do Reino Unido da União Europeia.

O novo secretário para o Brexit é membro do governo liderado por Theresa May, onde exercia funções na saúde. Antes disso foi diretor do Barclays Bank, tendo sido eleito deputado pelo North East Cambridgeshire em 2010.

Dominic Raab apresentou a sua demissão esta quinta-feira, após o conselho de ministros britânico ter aprovado “rascunho do acordo” de saída do Reino Unido da União Europeia. O secretário demissionário argumentou que “não pode, em boa consciência apoiar” o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, cujos termos iniciais foram ontem aprovados.

O advogado de 44 anos publicou na sua conta oficial da rede social Twitter a carta enviada à líder do governo, Theresa May, na qual refere entender o motivo pelo qual a primeira-ministra britânica optou pelo acordo com a União Europeia nos termos propostos, assegurando que respeita “os diferentes pontos de vista mantidos em boa fé por todos os colegas”, mas justifica por que razão não os pode apoiar.

“Em primeiro lugar, creio que o regime regulamentar proposto para a Irlanda do Norte constitui uma ameaça muito real à integridade do Reino Unido. Em segundo, não posso apoiar um mecanismo de bloqueio indefinido, em que a União Europeia tem poder de veto sobre a nossa capacidade de sair. Os termos do dispositivo de apoio equivalem a um híbrido das obrigações da união aduaneira e do mercado único da União Europeia”, explicou.