Transporte de passageiros por via aérea desacelerou no segundo trimestre

No segundo trimestre de 2018, o movimento de passageiros nos aeroportos nacionais chegou aos 15,5 milhões, com um crescimento de 6,8%, desacelerando face ao disparo de 11,9% do primeiro trimestre, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 20 de setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As aterragens nos aeroportos nacionais foram de 58,6 mil (+4,7%; +7,0% no primeiro trimestre). No continente, o número de aeronaves aterradas registou um aumento ligeiramente mais expressivo (+6,2%), em contraste com a redução de 8,3% na Madeira.

O transporte de passageiros por meio ferroviário registou aumentos quer no comboio (+4,2%; +3,2% no primeiro trimestre) como no metropolitano (+5,4%, após +0,4% no primeiro trimestre). Ao nível do transporte fluvial de passageiros houve um ligeiro aumento (+1,0%; +1,6% no primeiro trimestre).

Em relação ao número de embarcações que entraram nos portos nacionais no segundo trimestre de 2018, registaram-se 3.878 embarcações de comércio (+0,8%; -4,0% no primeiro trimestre), correspondendo a 68,2 milhões de GT (+5,1%; -4,2% no trimestre precedente).

As mercadorias movimentadas nos portos totalizaram 24,0 milhões de toneladas, representando um aumento de 2,3% e recuperando da diminuição de 9,8% registada no trimestre anterior. O porto de Sines movimentou 11,3 milhões de toneladas, registando uma ligeira diminuição (-0,8%), uma ligeira queda em relaçãos aos trimestres anteriores (-17,8% no primeiro trimestre e -15,3% no quatro trimestre 2017).

As mercadorias carregadas (9,6 milhões de toneladas) aumentaram 2,2%, com destaque para os portos de Leixões (+3,8%), Sines (+2,9%) e Lisboa (+2,2%). Já o tráfego internacional significou 89,5% do total (87,2% no primeiro trimestre), o equivalente a 20,6 milhões de toneladas de mercadorias movimentadas (+1,6%), enquanto o tráfego nacional (3,4 milhões de toneladas) aumentou 7,4%, após a diminuição de 5,4% registada no trimestre anterior.