Valor de IRS e IRC sobre negócios de imóveis cresce mais de 70%

O valor do IRS sobre as rendas e o IRC pago pelas empresas com atividades imobiliárias aumentaram mais de 70% entre 2014 e 2018, revela a edição desta quinta-feira, 4 de outubro, do “Jornal de Negócios”. As contas foram elaboradas pela consultora Deloitte que estima que, nos últimos quatro anos o IRS entregue pelos senhorios passe dos 301 milhões de euros para 537 milhões (mais 78%).

Em crescimento tem também estado o IRC pago pelas empresas ligadas ao setor imobiliário, estimando-se que naquele período avance 72% este ano, em concreto 127 milhões de euros para 218 milhões em 2018. Juntando ao IMI e ao IMT, todos estes impostos vão render no final do ano cerca de 3,3 milhões de euros, quase mais mil milhões de euros do que há quatro anos.

Em 2010, o valor aplicado em fundos de investimento imobiliário no mundo inteiro era de 866 mil milhões de euros e, no final de 2017 já tinha crescido para os 2,3 biliões de euros.