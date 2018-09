Windows 10 vai passar ficheiros menos utilizados para a nuvem automaticamente

Os utilizadores que estão no programa Windows Insider, que serve para testar novas funcionalidades do Windows 10 antes do seu lançamento, já podem experimentar uma nova funcionalidade do sistema Storage Sense que passar os ficheiros menos utilizados para armazenagem online, também conhecida por nuvem.

Quando os ficheiros não estão fisicamente gravados no disco do utilizador, o Windows utiliza a funcionalidade ‘ficheiros a pedido’ do serviço OneDrive para mostrar os respectivos ícones no Explorador de ficheiros. Quando quiser utilizá-los o utilizador apenas tem de dar dois cliques no ícone e o sistema descarrega o ficheiro para disco.

A próxima versão do Windows 10 também iniciará um processo de perda de funcionalidades da aplicação ‘Limpeza de disco’, que existe desde o Windows 95 e que poderá desaparecer num futuro próximo, para ser substituída completamente pelo ‘Storage Sense’.

A última versão de teste do Windows, Preview Build 17758, inclui também resolução de problemas em aplicações como o Narrador, Explorador de ficheiro, partilha de ficheiros e recorte de texto. Uma curiosidade é que a habitual marca de água que aparece no ecrã para indicar que se trata de uma versão de teste não está presente, embora a Microsoft insista que esta ainda não é a versão final que será distribuída em Outubro.