Acciona estreia-se no mercado imobiliário nacional com a construção de 100 edifícios

A ACCIONA Inmobiliária chega ao mercado português através da construção de 100 habitações que ficaram situadas no bairro da Graça, em Lisboa, revelou a empresa em comunicado esta quinta-feira. Este projeto marca a estreia da empresa filial do grupo ACCIONA, especialista em soluções sustentáveis de infraestruturas e projetos de energia renovável em todo o mundo e que se encontra em Portugal desde a década de 50.

Este empreendimento surge através de uma parceria com a Clever Red, tendo o acordo sido celebrado com o grupo NAU Hotels & Resorts. Além das 100 habitações será também construído um miradouro público com uma vista privilegiada sobre Lisboa.

Este projeto vai contribuir para a revalorização do bairro da Graça, reforçando os pontos de interesse da cidade, ao mesmo tempo que aumenta a oferta de habitação. O investimento total do projeto ronda os 40 milhões de euros.