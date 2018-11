Borba: resgatado corpo de uma das duas vítimas

Pondere bem os factores que implica a compra de um carro e saiba quais as despesas que vão além do preço pago na aquisição. Os custos vão muito além da prestação mensal e no caso dos carros novos implicam despesas com as quais não poderá estar a contar. Saiba aqui os cuidados a ter, como deve avaliar o crédito e os seguros específicos.