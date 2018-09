Consumimos 16 milhões de euros em carapau, mas ainda é pouco

Historicamente, o carapau sempre esteve no Top 3 em termos de volume de vendas. Em 2017, foi a principal espécie transacionada nas lotas do continente português, com um volume ligeiramente acima das 19 mil toneladas, tendo ultrapassado os 16 milhões de euros em vendas.

Estes números, avançados pela Docapesca, espelham a importância do carapau para a frota de pesca nacional mas podem, e devem, no entender da empresa pública, aumentar ainda mais.

Reforçando desde logo que o carapau existe com abundância todo o ano no nosso mar e que é, ainda, um peixe com um preço ao alcance de todos, que pode continuar a ser consumido “à vontade” já que não existem problemas de stocks. Isto sem esquecer o seu elevado valor nutricional, rico em ácidos gordos do tipo ómega-3, em proteína de fácil digestão e com um baixo valor calórico. Neste contexto, a Docapesca e o Ministério do Mar lançaram, há sensivelmente um mês, uma campanha de promoção do consumo do carapau, no âmbito de um plano alargado para valorização deste importante recurso nacional.