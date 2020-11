Consumo dos portugueses em casa continua a aumentar, conclui estudo da Centromarca

O consumo dos portugueses em casa continua a aumentar mesmo após o confinamento obrigatório reiniciado no final da semana passada, de acordo com um estudo da Kantar e da Centromarca.

Tendo em conta que o presente ano de 2020 tem sido marcado por fortes perdas em setores com dinâmica fora do lar, o consumo em casa está a sair favorecido pelo surto da pandemia.

De acordo com um estudo elaborado pela Kantar e pela Centromarca, os portugueses “estão a realizar, em média, mais três ocasiões de consumo em casa, por comparação com anos anteriores”.

Segundo um comunicado da Centromarca, a “evolução de indicadores como o desemprego e o teletrabalho, a cozinha eficaz, a preocupação com a saúde e a necessidade de socialização mesmo que em casa vão determinar o futuro do setor do grande consumo”.

O mesmo comunicado adianta que "o consumo em casa continuou a aumentar mesmo após o período de confinamento obrigatório decretado em março pelo Governo, com os portugueses a realizarem, em média, mais três ocasiões de consumo em casa, por comparação com anos anteriores, de acordo com a análise 'Mudanças no consumo em Portugal após a quarentena', realizada pela Kantar e analisada por aquela consultora de mercado e pela Centromarca – Associação Portuguesa de Empresas de Produto de Marca.

“Por contraste com setores afetados pelas consequências negativas da pandemia e com dinâmica fora do lar, como são a restauração ou a hotelaria, o consumo em casa sai favorecido, ao registar mais ocasiões através dos momentos de consumo tradicionalmente realizados fora do lar. Em média, no mês de junho, por exemplo, a evolução em ocasiões por momento de consumo aumentou 13,9% em relação ao meio da manhã, 38,5% em relação ao almoço e 33,7% ao meio da tarde, em comparação com igual período do ano passado”, explica a nota em questão.

Os responsáveis da Centromarca dizem ainda que “mais tempo em casa resulta também num crescimento de consumo ligado ao prazer, uma vez que 38,2% das ocasiões de consumo foram motivadas por esse fator, da mesma forma que 45% das ocasiões de consumo perdidas em ‘out-of-home’ estão relacionadas com prazer.

“A análise mostra que quase dois terços dos momentos de consumo que fazemos em casa estão a ser partilhados e correspondem, de alguma forma, à compensação da necessidade de socialização que se perde fora de casa”, sublinha Marta Santos, Manufacturers Sector Director da Kantar.

O comunicado em apreço assinala também que “num contexto de confinamento, reinventaram-se refeições e o almoço aproxima-se do alcance do jantar, quer no número de consumidores (92% em junho de 2020 vs. 82% em junho de 2019), quer no de ocasiões (5,2 em junho de 2020 vs. 4,2 em junho de 2019)”.

“Também os momentos de convívio após o jantar passaram a acontecer dentro de casa, principalmente entre os consumidores dos 20 aos 34 anos, que habitualmente estão 25% acima da média na presença fora de casa depois do jantar. Esta variedade de momentos de consumo fez disparar a venda de bebidas, nomeadamente de cerveja, verificando-se um aumento de 16% do volume total comprado para consumo dentro de casa”, avança o mesmo comunicado.

Para Pedro Pimentel, Diretor-Geral da Centromarca, “a conjuntura atual empurra os consumidores para um aumento substancial do tempo passado em casa e para a transferência do consumo para o lar em detrimento do que era realizado fora de casa”.

“Não é linear que para o conjunto do setor do grande consumo esta transferência de ocasiões de consumo tenha um resultado amplamente positivo, pois, por exemplo, perdeu-se o forte impulso que era dado pelo fenómeno turístico, mas a conjuntura abre novas possibilidades e oportunidades para marcas, fabricantes e retalhistas, ao gerar, em especial no setor da alimentação e bebidas, uma nova atenção por parte dos consumidores, combinando racionalidade, saúde e indulgência”, explica aquele responsável.

Por seu turno, Marta Santos acrescenta: “o estudo revela que a evolução de indicadores como o desemprego e o teletrabalho, a cozinha eficaz, a preocupação com a saúde e a necessidade de convívio e de socialização mesmo dentro de casa será decisiva para determinar o futuro do setor do grande consumo”.

Entretanto, Pedro Pimentel enfatiza que a segunda vaga da pandemia e as medidas que estão a ser tomadas, se bem que necessárias, podem penalizar ainda mais o consumo e a economia nos próximos meses.

“O retrocesso no regresso a uma progressiva normalidade, os condicionalismos à mobilidade dos cidadãos e os receios associados ao consumo fora de casa penalizam fortemente o setor e terão um fortíssimo impacto no tecido económico nacional, com enormes custos financeiros e sociais. Esta segunda vaga representa, em especial para o Canal HoReCa [Hotelaria, Restauração, Cafetaria], o dinamitar da ténue recuperação que vinham a fazer a partir dos meses de maio e junho, e pode significar a sentença de morte para milhares de estabelecimentos”, alerta o diretor geral da Centromarca.