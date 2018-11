Contratação pública cresceu 70 milhões em outubro

Os contratos reportados ao portal BASE, durante o mês de outubro, representam uma variação positiva face ao período homólogo de 2017 em termos de número de procedimentos (+2%), assim como um acréscimo da despesa contratada em 70 milhões de euros.

De acordo com a análise do IMPIC – Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, em outubro de 2018, foram publicados mais 214 anúncios de concursos que no mês anterior e mais 222 anúncios que em igual período do ano anterior (+27%).

“Em termos de despesa, os anúncios de outubro de 2018 representam um acréscimo de 49 milhões de euros (relativamente ao mês anterior) e um acréscimo da despesa prevista de 213 milhões de euros face a igual período do ano anterior”, destaca a referida análise do IMPIC.

Recorde-se que em outubro de 2016, foi publicada a primeira síntese mensal sobre a contratação pública em Portugal, produzida pelo IMPIC.