Dívida externa líquida de Portugal passou de 91,7% para 90,4% devido à subida do PIB

Apesar do aumento da dívida externa líquida de Portugal, em valor absoluto, em percentagem do PIB acabou por melhorar o rácio.

O Banco de Portugal divulgou hoje também as estatísticas da Posição de Investimento Internacional (PII) relativas a setembro de 2018. Trata-se da diferença entre os activos e os passivos financeiros detidos pelos agentes económicos do país. É o que Portugal deve e têm a haver do estrangeiro, em percentagem do PIB, via investimento directo em empresas, investimento de carteira em ações ou obrigações.

No final do terceiro trimestre de 2018, a PII de Portugal situou-se em -205,4 mil milhões de euros, o que traduz uma variação negativa de 1,3 mil milhões de euros em relação ao final de 2017, lê-se na nota estatística

A variação da PII deveu-se, em grande medida, ao impacto negativo das variações de preço (-2,3 mil milhões de euros) e das variações cambiais (-1,5 mil milhões de euros), explicam os economistas do banco central.

No caso das variações de preço, o impacto negativo sobre a PII refletiu a valorização das ações de empresas residentes em Portugal detidas por não residentes e a desvalorização de ativos em carteira do Banco Central. No caso das variações cambiais, verificou-se a depreciação do kwanza, com impacto na redução do valor em euros dos ativos angolanos detidos por residentes.

As transações líquidas tiveram um contributo positivo para os ativos líquidos de Portugal face ao exterior em 0,9 mil milhões de euros.

Devido ao aumento do PIB no período em análise, a PII em percentagem do PIB registou uma variação positiva, de -104,9% no final de 2017 para -103,1% no final do terceiro trimestre de 2018. Este indicador dá a medida do que Portugal deve ao exterior, em termos líquidos, face à sua produção anual. Neste caso deve 1,03 vezes o que produz.

A dívida externa líquida de Portugal, que resulta da PII excluindo, fundamentalmente, os instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros, atingiu, no final de setembro de 2018, 180,1 mil milhões de euros.

Apesar do aumento nominal, registou-se uma redução da dívida externa líquida em percentagem do PIB de 1,3 pontos percentuais entre o final de 2017 e o final de setembro de 2018. A dívida externa líquida passou de 91,7% para 90,4% naquele período, em resultado de um aumento do PIB que mais do que compensou o aumento nominal da dívida.