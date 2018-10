Pera rocha vai ‘invadir’ ruas de Paris para aumentar exportações

A ‘Pera Rocha do Oeste’ vai ‘invadir’ as ruas de Paris com uma campanha publicitária com 340 ‘mupis’ (cartazes publicitários) estrategicamente colocados na capital, numa ação em que vai ser a protagonista de uma campanha publicitária, que começa amanhã, dia 24 de outubro, e 30 de outubro.

“O objetivo da ANP – Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha, promotora desta iniciativa, é aproximar o consumidor francês deste produto português”, explica a associação num comunicado.

A campanha vai ter a imagem da pera rocha em grande plano e pretende “reforçar a diferenciação desta variedade exclusivamente nacional – e que, em França, é conhecida como “pera portuguesa” –, informando o consumidor final sobre os traços físicos distintivos do fruto, incluindo a carepa (nome que se dá às características pintas castanhas, unidas na base e que se dispersam irregularmente por toda a superfície do fruto)”.

“Simultaneamente, pretende ainda dar conta da disponibilidade de pera rocha neste mercado. Atualmente, esta variedade já se encontra à venda em algumas das maiores insígnias da grande distribuição presentes no território francês”, acrescenta o referido comunicado.

“O sabor da pera portuguesa, Pera Rocha” é o slogan da campanha de publicidade exterior.

Neste momento, França é o quarto maior mercado de exportação de pera rocha, tendo recebido mais de 13,4 mil toneladas deste fruto durante a campanha 2017/2018.

Só o Brasil (23,2 mil toneladas), Marrocos (20,1 mil toneladas) e Reino Unido (15,9 mil toneladas) superam em volume de exportação.

Recorde-se que neste momento em Paris está a decorrer o SIAL, um dos maiores certames agroalimentares do mundo.

Atualmente, perto de 60% da produção de pera rocha destina-se ao estrangeiro.

Esta campanha de comunicação e promoção insere-se no projeto “Promoção da Pera Rocha nos Mercados Externos”, com o qual a ANP pretende aumentar a visibilidade internacional da Pera Rocha e do seu país de origem.

“O objetivo é contribuir para o aumento das exportações, através do reforço da promoção no exterior e do melhor conhecimento dos mercados-alvo, estimulando a progressão da fileira na cadeia de valor. O projeto é cofinanciado pelo Compete 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. O investimento global é de 430.902 euros, dos quais 85% são provenientes do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional”, explica o referido comunicado.

Sedeada no Cadaval e com 29 sócios, a ANP – Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha representa 86% da produção da pera rocha em Portugal.

Foi criada em 1993 para coordenar e incentivar uma política de qualidade para este fruto exclusivamente português e é a entidade gestora da denominação de Origem Protegida (DOP) ‘Pera Rocha do Oeste’.