Portugal registou um défice ajustado de 1,2% no último trimestre de 2018

Portugal registou um défice ajustado de efeitos sazonais de 1,2% no último trimestre de 2018, após ter-se situado nos 3,2% no terceiro trimestre do mesmo ano de acordo com os dados revelados pelo Eurostat esta terça-feira.

Com o recuo de 4,5 pontos percentuais, Portugal passou a registar um défice de 1,2%. Na perspetiva europeia no quarto trimestre de 2018, o rácio do défice público em geral do Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,5% na zona euro, sendo agora de 1,0%, face aos 0,5% registado no terceiro trimestre do mesmo ano. Já na União Europeia, o rácio défice do PIB ficou nos 0,9%, num aumento de 0,4%, em comparação com os 0,5% do trimestre anterior.

No que diz respeito às receitas e despesas dos governos, no quarto trimestre de 2018, o total das receitas das administrações públicas na zona euro chegou aos 46,2% do PIB, um ligeiro decréscimo face aos 46,3% do terceiro trimestre de 2018.

Já as despesas totais da zona euro situaram-se nos 47,2% do PIB, um aumento comparado com os 46,8% do trimestre anterior.

Na União Europeia a receita total do governo foi de 45,0% do PIB no quarto trimestre de 2018, uma redução em comparação com os 45,1% no terceiro trimestre de 2018. Por sua vez, a despesa total do governo na foi de 45,9% do PIB, comparada com os 45,6% do trimestre anterior.