Preços da produção industrial mantêm variação homóloga de 4,8% pelo terceiro mês consecutivo

O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) revelou uma taxa de variação homóloga de 4,8% no passado mês de outubro (idêntica à observada nos dois meses anteriores). Com exceção do setor da Energia, o índice aumentou 2,1% (numa variação idêntica ao mês de setembro). A variação mensal do índice total foi de 0,4% (a mesma que se havia verificado em outubro de 2017), de acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta terça-feira.

As áreas da Energia e dos Bens Intermédios, com contributos de 3,2 pontos percentuais (p.p.) e de 1,3 p.p., respetivamente, foram aqueles que mais influência tiveram sobre a variação do índice total. No primeiro destes setores, a variação homóloga foi de 15,8% (15,7% no mês anterior), enquanto o segundo passou de 4,5% em setembro para 4,0% em outubro.

No setor das Indústrias Transformadoras registou-se uma variação homóloga de 4,9% (4,6% no mês anterior), da qual resultou um contributo de 4,3 p.p. para a variação do índice total. Em termos mensais o IPPI registou uma variação de 0,4% (igual à verificada em outubro do ano passado), 0,1 p.p. superior à observada em setembro.

Novamente a Energia e os Bens Intermédios, com taxas de variação de 1,4% e 0,3% (1,3% e 0,7% em outubro de 2017, respetivamente), foram os que mais contribuíram para a variação mensal do índice total (0,3 p.p. no caso da Energia e 0,1 p.p. nos Bens Intermédios). Por setores, o aumento do índice total foi determinado pelas Indústrias Transformadoras, com um contributo de 0,5 p.p., originado pela taxa de variação mensal de 0,6% (0,3% em igual período do ano anterior).