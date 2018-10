Vem aí a Festa do Cinema e há bilhetes a 2,5 euros durante três dias

A quarta edição da Festa do Cinema, o maior evento cinematográfico organizado em Portugal, está de volta. Entre 22 a 24 de outubro, todos os auditórios, cineclubes e salas de cinema do país vão disponibilizar 90 mil sessões com bilhetes a 2,5 euros.

O evento vem com o objetivo de apresentar os melhores filmes nacionais e internacionais para “promover a cultura e o cinema, atraindo mais espectadores para as salas”. “Venom“, “Johnny English Volta a Atacar” e “O Primeiro Homem na Lua” são alguns dos filmes em cartaz.

O preço especial dos bilhetes é válido para todos os filmes em exibição, exceto para as sessões em IMAX, 4DX, que mantêm os acréscimos habituais nas exibições VIP e 3D.

A Festa do Cinema é promovida pela APEC — Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, com o apoio do ICA — Instituto do Cinema e do Audiovisual, FEVIP — Associação Portuguesa de Defesa das Obras Audiovisuais e GEDIPE — Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais.