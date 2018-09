SIC investe na startup portuguesa ZaasK

A Impresa criou um novo vínculo de investimento em microempresas, a SIC Ventures, no âmbito de um programa de “media-for-equity”. Em comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo de comunicação social anunciou a primeira aposta deste fundo, que visa “apoiar empresas focadas em projetos de B2C, com modelos de negócio diferenciadores em áreas como o e-commerce, turismo e lazer, classificados, saúde e bem estar, entre outros”.

O canal de Carnaxide passou a ter uma participação de 5% no capital da startup portuguesa ZaasK, uma plataforma de serviços que permite aceder a orçamentos de profissionais disponíveis, com histórico de avaliações e certificações validadas pelos próprios.

A SIC pretende seguir o exemplo de várias estações de televisão internacionais e promover “publicitariamente o negócio das startups nas suas múltiplas plataformas (TV, Papel e Digital), potenciando uma maior exposição destas”. “A SIC Ventures resulta da aposta da IMPRESA em novas fontes de receita, em especial na área digital”, explica a Impresa, na nota divulgada pela CMVM, antes da abertura do mercado.