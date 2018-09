SL Benfica – FC Porto à porta fechada? Conselho de Disciplina castigo a ‘águias’ e ‘bracarenses’

O Conselho de Disciplina confirmou os castigos de um jogo à porta fechada aplicados a SL Benfica e Sporting de Braga, na reunião da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta terça-feira, 25 de setembro. Os clubes podem contudo recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ou colocar uma providência cautelar que suspende o castigo.

A 11 de setembro os dois clubes juntamente com o Paços de Ferreira com um jogo de castigo. Os ‘castores’ foram os únicos até ao momento a cumprir essa decisão no jogo da taça da liga, frente ao Desportivo das Aves. Relativamente ao SL Benfica, esta punição resulta de “problemas causados pelos seus adeptos em Tondela, Portimão e Paços de Ferreira, e voltaram a pisar o risco em abril, na deslocação ao Estoril.

O próximo jogo do SL Benfica no estádio da Luz será frente ao FC Porto, a 7 de outubro, poderá mesmo ser jogado à porta fechada já que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu recusar os recursos apresentados por Benfica e Sporting de Braga. A informação foi dada no site da FPF.