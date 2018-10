Tecnológica portuguesa Telpark já conta com mais de um milhão de clientes

A Telpark, uma tecnológica portuguesa, inicia hoje a sua operação na Marinha Grande, permitindo que todos os condutores que estacionem à superfície na cidade processem o pagamento por via de um ‘smartphone’.

“Em Portugal, as cidades como Porto, Faro, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Figueira da Foz, já operam com este sistema, sendo que em Espanha são já 74 o número de cidades aderentes, como por exemplo Madrid, Málaga, Valência, Pamplona, Palma de Maiorca, Santander ou Valladolid”, destaca um comunicado da empresa.

De acordo com esse documento, “a grande vantagem para os utilizadores da aplicação é o facto de não ser necessário qualquer recurso a moedas, notas ou recibos no momento do estacionamento, bastando apenas um registo prévio na aplicação e a

associação a um cartão de crédito ou a uma conta Paypal”.

A Telpark é uma ‘app’ desenvolvida em Portugal pela Maksu Services com a Software House Premium Minds, reclamando a liderança de mercado a nível ibérico em ambos os países, “ultrapassando já um milhão de clientes registados que efetuam mais

de dois milhões de pagamentos, todos os meses.